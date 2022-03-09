Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hakaret davasında 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Serengil'in "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisini istendi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve müşteki Can Tanrıyar gelmediler. Müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a hitaben kullandığı "şizofren, manyak, tımarhanelik" şeklindeki sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan sözler olduğunu ve bu haliyle "hakaret" suçunu oluştuğunu belirtti. Mütalaada, "şizofren" sözünün kişinin şeref, onur ve haysiyetini rencide edebilecek nitelikte olmadığı, bu nedenle zincirleme suç unsurunun oluşmadığı kaydedildi. Ancak "manyak ve tımarhanelik" sözlerinin ifade özgürlüğü sınırını aşan söylemler olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Seren Serengil'in "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

SON SAVUNMASI İÇİN ERTELENDİ

Can Tanrıyar'ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek "Suçun yasal unsurları oluşmuştur. Sanık sistematik şekilde aynı benzer paylaşımlar yapmaya devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Mahkeme, sanık ve avukatına esasa ilişkin mütalaaya karşı son savunmasını yapabilmesi için süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar "müşteki", Seren Serengil ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "Bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanı'na seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Bu sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.