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Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sabah saatlerinde ceviz büyüklüğünde dolu etkili olurken, tarım alanlarında zarara yol açtı.
Serik'te dolu, tarım alanlarını vurdu

Eskiyörük, Şatırlı ve Abdurrahmanlar mahallelerinde sabah yaklaşık 30 dakika etkili olan dolu, seralarda ve açık alandaki mahsule zarar verdi. Ceviz büyüklüğündeki dolu, bazı seraların camını kırıp, plastik seraların örtülerini delerek, çilek seralarını etkiledi. Dolu nedeniyle tarım alanlarında yeni ekilen biber, domates, çilek ile açık alanda ekili biber, patlıcan, karnabahar ve zeytin gibi mahsuller zarar gördü. 

Eskiyörük Mahallesi'nin muhtarı Ramis Güzel, "Sabah namazı sırasında mahallemizde dolu yağdı. Tarım alanlarında zararlarımız var. İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdik. Zarar tespit çalışması yapılacak. Bizim mahallede açık alandaki mahsule zarar verdi. Diğer mahallelerde seralarda zarar görmüş" dedi.

Serasının camı kırılan ve mahsulü zarar gören Veli Öztürk de "Sabah saat 06.00 civarında aniden fırtına çıktı ve dolu yağdı. Ben böyle bir şey görmedim. Sera camları ve biberler zarar gördü. Birer dönümlük 2 seramda zarar meydana geldi. Biberleri 1,5 ay önce dikmiştim" diye konuştu.

Açık alanda patlıcan üreticisi Bayram Karabaş ise patlıcan çiçeklerinin döküldüğünü, fidelerin kırıldığını, oluşan sebzenin de zarar gördüğünü aktardı.

Kadirhan Ogaç ise sera muşambasının yırtıldığını ve çilek fidanlarının zarar gördüğünü dile getirdi.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

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