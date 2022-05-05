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Serin ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, serin ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.
Serin ve yağışlı hava, hafta sonu da etkisini sürdürecek

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olduğunu, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini hatırlattı.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında olduğuna işaret eden Koç, "Cuma ve hafta sonunda da yurt genelinde serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı yarın ve hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak hafta başından itibaren sıcaklıklarda yurdun batı kesimlerinde başlamak üzere bir artış bekliyoruz. Kademeli olacak artış ile sıcaklıkların mevsim normallerine doğru yükselmesini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak beklentisi olduğunu aktaran Koç, bu yağışların Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak'ta etkili olacağını dile getirdi. Koç, kuvvetli yağışların meydana getireceği sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.

Koç, hafta sonunda yağışların, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde olacağını aktardı.

İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyor
Üç büyük ilin hava tahminine ilişkin bilgi veren Koç, İstanbul'da yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini söyledi. Parçalı bulutlu bir hava olacağını dile getiren Koç, sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında, 17-18 derece civarında olacağını belirtti.

İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış öngörülmediğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklıkların 23-24 derece civarında olmasını bekliyoruz. Başkent Ankara'da ise cuma günü hafif sağanak yağış bekliyoruz. Ankara'da cuma günü oldukça serin bir hava etkili olacak. Yarın en yüksek hava sıcaklığı beklentimiz 13 derece. Hafta sonu ise Ankara'da yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altında 17 derece civarında olacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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