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Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kar kütlesi biriken gül serasının çatısı çöktü.
Sevgililer Günü için hazırlanan 2 milyon dal gül kardan çöken seranın altında kaldı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, kar kütlesi biriken gül serasının çatısı çöktü.

İlçede son günlerde etkili olan kar nedeniyle Kürşat Karahanlı'ya ait gül serası üzerinde kar kütlesi birikti.

Seranın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü. Burada, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan yaklaşık 2 milyon dal gül de zarar gördü.

Kürşat Karahanlı, gazetecilere, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle 10,5 dönümlük seralarının çöktüğünü ve bütün ürünlerinin kar ve çöken seranın altında kaldığını söyledi.

Sevgililer Günü için hazırlık yaptıklarını ve burada yetişen gülleri Türkiye'nin her bölgesine göndermeyi planladıklarını aktaran Karahanlı, "Bu hasada çok güvenmiştik. Şu an çok kötü durumdayız. Zararımız 2,5 milyon lira civarında." dedi.

Karahanlı, zararı nedeniyle yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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