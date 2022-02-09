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Sevgililer Günü'nün simgesi gülde geçen yıl ihracat rekoru kırıldı

Sevgililer Günü'nün sembolü haline gelen gülde Türkiye'nin 5 yıllık ticaret hacmi yaklaşık 16 milyon dolara ulaşırken, geçen yıl ihracatta 775 bin 917 dolarla rekora imza atıldı.
Sevgililer Günü'nün simgesi gülde geçen yıl ihracat rekoru kırıldı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, son 5 yılda Türkiye'de yaklaşık 200 hektar alanda 498 milyon 138 bin 118 adet kesme gül üretildi.

Geçen yıl kesme gül üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,5 artarak 93 milyon 274 binden 101 milyon 204 bin adede yükseldi. Söz konusu üretim 2019'da 98 milyon 130 bin, 2018'de 97 milyon 587 bin ve 2017'de 107 milyon 943 bin olarak gerçekleşmişti.

En fazla ihracat Irak'a
Son 5 yıllık dönemde toplam 2 milyon 708 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın 775 bin 917 dolarlık kısmı geçen yıl gerçekleştirildi. Geçen yıl yapılan gül ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47,9 arttı. İhracat rakamları 2020'de 524 bin 680 dolar, 2019'da 460 bin 801 dolar, 2018'de 489 bin 413 dolar, 2017'de 456 bin 956 dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl kesme gülde en çok ihracat 187 bin 182 dolarla Irak'a yapılırken bu ülkeyi 159 bin 484 dolarla Türkmenistan izledi.

En fazla ithalat Hollanda'dan
Gülde son 5 yılda 13 milyon 313 bin dolarlık ithalat yapıldı. Bu üründe geçen yılki ithalat 2 milyon 481 bin doları buldu. 2020'de 2 milyon 193 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2019'da 2 milyon 897 bin dolar, 2018'de 2 milyon 568 bin dolar, 2017'de 3 milyon 174 bin dolarlık ithalat gerçekleştirilmişti.

Geçen yıl en fazla ithalatın yapıldığı ülke ise 2 milyon 98 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 213 bin 537 dolarla Kenya takip etti.

Böylece gülde son 5 yılda toplam 16 milyon 20 bin dolarlık dış ticaret hacmi oluştu.

"İhracatın artması sektör adına sevindirici"
Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, AA muhabirine, kesme çiçeklerde Türkiye'de en çok karanfil ve gerbera üretildiğini söyledi.

Süs bitkilerinde ihracatın giderek arttığına işaret eden Akcan, "Geçen sene dünyada gül üretimi çok yapılamadı ve ihracatımızda rekor artış oldu. İhracatın artması sektör adına sevindirici. Süs bitkileri sektörü ihracatta hedef büyütüyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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