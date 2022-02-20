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Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde komşusunun bahçesine giden Hüseyin Çınar Avcı (6), zincirle bağlı Pitbull melezi köpeği sevmek isterken saldırısına uğradı. Çınar yaralanırken, babası Mehmet Avcı köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
Sevmek istediği Pitbull melezi, hastanelik etti

Bayraklı'da Hüseyin Çınar Avcı ile ablası Zeynep Avcı (9), 18 Şubat saat 14.00 sıralarında komşuları A.H.Ö.'nün Doğançay Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evinin bahçesine gitti. Hüseyin Çınar Avcı, burada zincirle bağlı Pitbull melezi cinsi köpeği sevmek istedi. Ancak, köpek bir anda Avcı'ya saldırdı. Baş, kol ve kulağından yaralanıp, feryat eden Hüseyin Çınar Avcı'nın yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi A.H.Ö. koştu. A.H.Ö., köpeğini kuyruğundan çekerek çocuğu kurtardı.

'BAŞIMDAN KAN AKMAYA BAŞLADI'

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada başına dikiş atılıp, yırtık meydana gelen kol ve kulağının da tedavisi yapılan Avcı, taburcu edildi. Mehmet Avcı, oğluna saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hüseyin Avcı, "Köpeği sevmek istedim. Ancak, bana saldırdı. Başımdan kan akmaya başladı. Çok korktum. Anneannem ve köpeğin sahibi geldi. İçlerinden biri köpeği kuyruğundan çekip, beni kurtarmış" dedi.

'OĞLUM BÜYÜK TRAVMA GEÇİRİYOR'

Oğlunun yaşadığı olay nedeniyle travma yaşadığını belirten Mehmet Avcı ise şöyle konuştu: "Sadece onun değil, annesinin ve benim de psikolojimiz bozuldu. Oğlumun şu an acı çektiğini biliyorum. Sağlık durumu iyi değil. Haberi ilk aldığımda köpek ısırdığını bilmiyordum. Bir hayvansever olarak köpeğin sahibinden şikayetçi oldum. Çocuklarım da hayvanları çok sever. Bu tür saldırgan köpeklerin insanların ve özellikle çocukların çevresinde olmaması gerekiyor. Köpeğin ağızlığının takılı olması ve insanlara ulaşamayacak şekilde bağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece bizim başımıza gelmedi, ilk değil. Haberlerde sürekli görüyoruz, bu duruma bir önlem alınmasını istiyoruz. Bugün benim başıma geldi, yarın sizin başınıza gelmesin. Allah'tan ucuz atlattık, inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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