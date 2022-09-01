Seymen gösterisi ile huzurevi sakinlerinin 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü nedeniyle önce özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek, sergiledikleri Seymen gösterisi ile huzurevi sakinlerinin 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu.