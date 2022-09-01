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Seymen gösterisi ile huzurevi sakinlerinin 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü nedeniyle önce özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezini ziyaret ederek, sergiledikleri Seymen gösterisi ile huzurevi sakinlerinin 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu.
Seymen gösterisi ile huzurevi sakinlerinin 30 Ağustos coşkusuna ortak oldu

Anıtkabir'i ziyaret eden Seymenler, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ankara Kulübü Seymenleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde kutladı. Güzel bir ortamda sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette, Seymenlerin gösterisinin ardından hatıra fotoğrafları çekildi.

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Saygı duruşu

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ziyaretinin ardından Ankara Kulübü Seymenleri, Anıtkabir'e giderek, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

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