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Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı

Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Adana'da coğrafi işaret tescilli kebap, kentteki restoranların yanı sıra sokaklardaki seyyar tezgahlarda da müşterilere sunuluyor.
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