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Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Adana'da coğrafi işaret tescilli kebap, kentteki restoranların yanı sıra sokaklardaki seyyar tezgahlarda da müşterilere sunuluyor.
29 Temmuz 2022 Cuma 15:16
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.