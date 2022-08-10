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Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 400 liradan alındı

Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 400 liradan alındı
Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 400 liradan alındı

Nazilli Ticaret Borsası, 6 üreticinin getirdiği sezonun ilk kuru incirini düzenlenen törenle teslim aldı. Bozyurt Mahallesi'nde düğün salonunda yapılan törene AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, daire başkanları ve üreticiler katıldı. Törende sezonun ilk kuru inciri, Ticaret Borsası'na teslim edildi. Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 400 lira olarak sembolik fiyatla alındı. 6 üreticinin toplam 60 kilo incir getirdiği belirtildi. 

Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, "Nazilli'de incir ekonomimizde büyük bir değere sahip. Dünyada söz sahibi olduğumuz kuru incir rakipsizdir. Hiçbir ülkede rakibimiz yoktur. İncir üreticilerin en büyük sorunu yer sorunuydu. Bu sorunu çözmek için gerek siyasi iktidarımız gerekse belediye başkanımız destek vererek Nazilli İncirciler Kooperatifi kurmaya karar verdik. Bildiğiniz üzere Mergen Çayı'nda 170 dönümlük arazimizi şu anda ıslah çalışmaları başladı. Nasipse kooperatifimiz adına burada işlemlere başlayacağız. Bu şekilde incirimizi daha modern saklama koşullarında halkımıza hizmet vereceğiz. İncirimizin daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız" dedi.

Diğer taraftan borsa binalarını yenilediklerini de kaydeden Kırlıoğlu, "Binamızın koşulları kötü olduğu için Avrupa Birliği'ne uygun şekilde yeni bir bina yaptık. Nasip olursa en kısa zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle 2022 yılında daha iyi bir sezon bekliyoruz" diye konuştu.

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