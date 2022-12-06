SGK A4 kağıdı satın alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ihale ile 12.500 Paket A4 fotokopi kağıdı satın alacak.

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihale ile 12 bin 500 Paket A4 fotokopi kağıdı satın alacak.

Şartnameye göre ihaleyi kazanacak yüklenici firma, ihale konusu A4 Fotokopi Kağıtlarını, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içerisinde teslim etmek zorunda.

Fotokopi kağıdı alım ihalesi 28.12.2022 tarihinde yapılacak.

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