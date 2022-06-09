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SGK Başkanı Ceylan, İsviçre'deki Türk STK başkanlarıyla Cenevre'de bir araya geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz Tuncay, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
SGK Başkanı Ceylan, İsviçre'deki Türk STK başkanlarıyla Cenevre'de bir araya geldi

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunda düzenlenen program, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ve Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan'ın katılımıyla düzenlendi.

Büyükelçi Acarsoy'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, SGK Başkanı Ceylan ve Genel Müdür Tuncay, STK başkanlarının ve vatandaşların sorunlarını dinledi ve sorularını cevapladı.

Toplantıya İsviçre Türk Toplumu (İTT) Başkanı Suat Şahin ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Şubesi Başkanı Murat Şahin, Moudon Türk Birliği ve Kültür Merkezi Başkanı Figen Arı, Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre Şubesi ve İsviçre Türk Diyanet Vakfı temsilcileri, Lozan ve diğer kentlerdeki dernek başkanları ve temsilcileri de katıldı.

SGK Başkanı Ceylan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuncay, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansının 110. oturumu kapsamında Cenevre'ye gelmişti.

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