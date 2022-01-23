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SGK geçen yıl 8,2 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı.
SGK geçen yıl 8,2 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, hizmet akdiyle çalışanlar ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara SGK tarafından yetkilendirilmiş hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği yapılıyor.

İstirahat raporları Kurumun e-Ödenek programıyla elektronik ortamda düzenlenip, ödemeler aynı sistem üzerinden sigortalının talebi alınmaksızın PTT Bank'a veya sigortalılar tarafından SGK'yebildirilen banka hesaplarına gönderiliyor.

SGK, bu kapsamda geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedenleriyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında ödeme yaptı.

Bu ödemenin, 600 milyon lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8 milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar lirası da analık kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı.

Bir yılda 90 gün sigortalı olmak şart
Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

Anneye, doğumdan önce ve sonraki 8'er hafta veriliyor
İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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