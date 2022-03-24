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SGK geçen yıl kanser tedavisine 10 milyar lira harcadı

Kanser tedavisinde Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) eki listelerdeki işlemlerde ilave ücreti kaldıran ve 822 kanser ilacının bedelini karşılayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kanser tedavisi için geçen yıl 10 milyar lira harcadı.
SGK geçen yıl kanser tedavisine 10 milyar lira harcadı

SGK, kanser nedeniyle önemli sağlık sorunlarıyla mücadele eden vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi, radyoizotop ve cerrahi işlemlerinden ilave ücret almayan Kurum, hastalığa yönelik koruyucu sağlık hizmetinden malullük aylığına kadar birçok konuda destek sağlıyor.

Hastaların kanser tedavisi ve ilaç giderlerini karşılayan SGK, tüm bu kalemler için geçen sene yaklaşık 10 milyar lira harcadı.

Koruyucu sağlık hizmetleri de destekleniyor
Kanser tedavisinde SUT'un eki listelerde sayılan işlemlerde ilave ücreti kaldıran Kurum, geri ödeme listesindeki 822 kanser ilacının bedelini de karşılıyor.

SGK'nin kanser hastalarına getirdiği ücretsiz sağlık hizmetleri arasında aşılama, ilaçla koruma, erken tanı, iyi beslenme ve sağlık eğitimi gibi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri de bulunuyor.

Evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarının muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip gibi işlem bedelleri de SGK tarafından karşılanıyor. Yol, gündelik ve refakatçi giderleri de SUT kapsamında Kurumca yapılıyor.

Öte yandan, kanser hastaları malulen emekli olabiliyor. İlk teşhisten itibaren SGK'ye başvurulması durumunda 10 yıl sigortalılık, 1800 gün sigorta primi ve çalışma gücünün yüzde 60'ında kayıp halinde kanser türüne göre 18 aya kadar malullük aylığı bağlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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