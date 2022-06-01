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SGK, hava ve uzay hekimliğinin sunduğu hizmetleri geri ödeme kapsamına aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), hiperbarik oksijen tedavisini uygulayabilen "hava ve uzay hekimliği" branşının sunduğu sağlık hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldı.
SGK, hava ve uzay hekimliğinin sunduğu hizmetleri geri ödeme kapsamına aldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre, yerleşim yeri dışına yapılan sevkler için hasta ve refakatçisine ödenen yol ücretleri arttırıldı.

Tebliğ ile iyileşmeyen yara, karbonmonoksit zehirlenmesi ile ani görme ve işitme kayıpları gibi rahatsızlıklar için hiperbarik oksijen tedavisini uygulayabilen "hava ve uzay hekimliği" branşının sunduğu sağlık hizmetleri geri ödeme kapsamına alındı.

Kafa travması ameliyatları ile ilgili beyin cerrahisi işlem puanları yüzde 10 oranında artırıldı.

Kamuoyunda enzim replasman tedavisi olarak bilinen ve Lizozomal Depo Bozukluğu Hastalıkları tedavisinde kullanılan iki ilaç için Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) düzenleme yapıldı. Halen yurt dışından temin edilerek, hastaların tedavisinde kullanılan bu ilaçlara yönelik düzenleme ile tedavinin etkin olduğu ve fayda sağlandığı hastalarda kullanım koşullarının düzenlenmesi amaçlandı.

Bir Hepatit C ilacı geri ödeme listesine alındı
Genetik işlemlerde tanı ve tedavide gereksinim olan yeni tetkikler ödeme kapsamına alındı ve bu tetkiklerin tümünün puanları yüzde 10 artırıldı.

Yine moleküler mikrobiyoloji işlemlerinde tanı ve tedavide gereksinim olan yeni tetkikler de ödeme kapsamına girdi.

Hepatit C tedavisinde kullanılan bir ilaç geri ödeme kapsamına dahil edildi. Hepatit C tedavisinde geri ödeme kapsamına yeni ilaçların alınması, kapsamdan çıkarılan ilaçların olması ve mevcut kısa ürün bilgilerinde güncellemeler olması sebebiyle Hepatit C tedavi şeması güncellenerek gerekli SUT düzenlemeleri yapıldı.

Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında SGK sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin sağlık hizmetlerinin, MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınarak gerçekleştirilmesi de tebliğ ile sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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