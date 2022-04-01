SGK ihale ile kuruyemiş ve bakliyat satın alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, ihale ile kuruyemiş ve bakliyat satın alacak. Alım ihalesi 27.04.2022 tarihinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, ihale ile kuruyemiş ve bakliyat satın alacak.

Alım ihalesi 27.04.2022 tarihinde yapılacak.

İhale ile ceviz içi, fındık içi, kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı gibi kuruyemişler ile zeytinyağı, ayçiçekyağı, bulgur, pirinç, nohut, salça gibi bakliyat ve gıdalar satın alınacak.

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