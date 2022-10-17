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SGK ihale ile pide ve lavaş satın alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ihale ile tırnak pide ve pişmiş fırın lavaşı alımı yapacak. SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, tırnak pide ve pişmiş fırın lavaş alım ihalesine çıktı. İhale 03.11.2022 tarihinde yapılacak.
SGK ihale ile pide ve lavaş satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ihale ile tırnak pide ve pişmiş fırın lavaşı alımı yapacak. 

SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2023 yılı için tırnak pide ve pişmiş fırın lavaş alım ihalesine çıktı. 

İhale 03.11.2022 tarihinde yapılacak. 

Yüklenici, ürünleri 02/01/2023 - 29/12/2023 tarihleri arasında SGK’nın talebi üzerine ve sabah 08:00 - 09:00 saatleri arasında kurumun belirlediği gün ve miktarda Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/Ankara ve Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/Ankara adresindeki mutfaklarına teslim edecek.

SGK pide ve lavaş ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN

sgk-pide-ihalesi.jpg

 

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