SGK ihale ile pide ve lavaş satın alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ihale ile tırnak pide ve pişmiş fırın lavaşı alımı yapacak. SGK Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, tırnak pide ve pişmiş fırın lavaş alım ihalesine çıktı. İhale 03.11.2022 tarihinde yapılacak.