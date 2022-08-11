  • BIST 2.863,65
  • Altın 1030.284
  • Dolar 17.9217
  • Euro 18.5165
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

SGK'den 91 milyon lira emzirme ödeneği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ocak-temmuz döneminde 91 milyon 747 bin 507 lira emzirme ödeneği sağladı.
SGK'den 91 milyon lira emzirme ödeneği

Sigortalı kadınlara doğum borçlanması ve analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği imkanları sunan SGK, emzirme ödeneğiyle de sigortalılara katkı vermeye devam ediyor.

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği ile ailelere 316 lira destek sağlanıyor.

2020'de 108 milyon 652 bin 664 lira, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 lira emzirme ödeneği yapan Kurum, bu yılın ocak-temmuz döneminde 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira emzirme ödeneğinde bulundu.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan bu yardım, kamu görevlilerine ise kurumlarınca ödeniyor.

Yararlanma şartları neler?
Sigortalılara emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4a'lı çalışan sigortalının adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 4b'li çalışan sigortalı için de doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması ve Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekiyor.

Diğer bir şart ise doğumun canlı gerçekleşmiş olması. Emzirme ödeneğine hak kazanan fakat sigortalılığı sona eren kişilerin 300 gün içinde çocuğu doğarsa, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde sigortalı adına en az 120 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

Nereye, nasıl başvurulmalı?
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalıların ödeneklerini almaları için SGK'ye talep dilekçesi verme şartı 2014'te kaldırıldı. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödeniyor.

Ödemeler anlaşmalı bankaya (şu anda PTT Bank) veya hesap numarasını tanımlaması halinde sigortalının hesabına gönderiliyor.

Hak sahipleri ödemeleri 5 yıl içinde çekebiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • işsizlik rakamları açıklandı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:06
  • Akaryakıta indirim geldi10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:43
  • Transneft, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu09 Ağustos 2022 Salı 14:33
  • Motorine indirim geliyor09 Ağustos 2022 Salı 09:16
  • İstanbul'da halk ekmeğe zam08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:34
  • Rekabet Kurumu ikinci el araç satışı yapan 4 büyük şirket için harekete geçti08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:24
  • Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:16
  • Almanya'ya ihracat rekor kırdı08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:11
  • Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:11
  • Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti