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Siber polisler sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, geçen yıl sanal ortamda suç işlediğini tespit ettiği 6 bin 408 şüpheli hakkında işlem yaptı, şüphelilerden 880'i tutuklandı.
Siber polisler sanal ortamdaki suçluları adım adım takip ediyor

Kovid-19 salgınının etkisi ile artan internet, sosyal medya ve internet bankacılığı kullanımı, "siber suçlular" için elverişli ortam yaratırken, siber polisler bu kişileri yakalamak için yoğun mesai harcıyor.

AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 81 ildeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde görev yapan siber polisler günün 24 saati sanal alemde "devriye atıyor."

Alanında uzmanlaşan bu birimler, izinsiz ve hukuka aykırı şekilde giriş yapılarak bilişim sistemlerini, kişiyi ya da mal varlığını hedef alan ve bilişim teknolojilerinin yasa dışı kullanıldığı "siber suçlarla" mücadele ediyor.

Siber birimleri, geçen yıl bilişim suçundan 528, ödeme sistemlerine ilişkin suçlardan 1294, çocuk müstehcenliği ve taciz suçundan 2 bin 794 ve yasa dışı bahis suçundan 1792 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Bilişim suçlarından gözaltına alınanların 52'si, ödeme sistemlerine ilişkin suçlardan gözaltına alınanların 476'sı, çocuk müstehcenliği ile tacizden gözaltına alınanların 85'i, yasa dışı bahisten gözaltına alınanların 267'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

60 bin 51 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
İnternet üzerinden işlenen yasa dışı faaliyetleri de yakından takip eden siber polisler, sosyal medya hesaplarını kullanarak suç işleyen kişileri de tek tek tespit ederek adalet karşısına çıkarıyor.

Bu kapsamda Atatürk ve devlet büyüklerine hakaret eden, halk arasında endişe, korku ve panik oluşturan, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine tahrik edecek içerikli paylaşımlarda bulunan 146 bin 167 hesap, siber ekiplerince detaylı şekilde incelendi.

Söz konusu hesapları kullanan 60 bin 51 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, gözaltına alınan 1911 şüpheliden 73'ü tutuklandı.

SİBERAY
Siber polisler, bir taraftan sanal ortamda işlenen suçlarla mücadele ederken diğer taraftan da SİBERAY Projesi kapsamında başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların farkındalığını arttırmak, güvenli ve bilinçli internet kullanımı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda SİBERAY'ın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik düzenli paylaşımlar yapılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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