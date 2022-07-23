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Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Son dakika Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Doğu Akdeniz'de ise mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Sıcak hava etkisini artırıyor! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Doğu Akdeniz'de mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KIYI EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa, yer yer 40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 29, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 33, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 33, Az bulutlu ve açık.

BURSA: 34, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 38, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 37, Az bulutlu ve açık.

KÜTAHYA: 28, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 34, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 30, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 26, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 28, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 28, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 28, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 26, Parçalı bulutlu.

KARS: 24, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık.

VAN: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.

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