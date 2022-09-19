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Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Hava sıcaklığının, bugünden itibaren Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşmesi, hafta ortasından itibaren de yağışlarla tüm yurtta hissedilir derecede azalması bekleniyor.
Sıcaklık düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, sıcaklıkların Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinden başlayarak kademeli düşeceği, hafta ortasından itibaren yağışlarla tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Kuzey kesimler ağırlıklı, hafta ortasına kadar görülecek sağanağın, haftanın ikinci yarısında kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere hemen hemen tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

Serin ve yağışlı havanın gelecek hafta başına kadar süreceği, hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 9 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

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