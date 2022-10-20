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Şiddete karşı kadın erkek birlikteliği

Şiddete karşı kadın erkek birlikteliği
Şiddetsiz Toplum Derneği tarafından düzenlenen 'kadın erkek el ele' programında renkli görüntüler kameralarımıza yansıdı.
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