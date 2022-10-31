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'Sıfır Atık Mavi Hareketi' ile kıyılardan 180 bin ton atık toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Sıfır Atık Mavi Hareketi" ile başlatılan "Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" kapsamında, yurt genelindeki kıyılardan Haziran 2019-Ekim 2022 arasında yaklaşık 180 bin ton atık toplandığını bildirdi.
'Sıfır Atık Mavi Hareketi' ile kıyılardan 180 bin ton atık toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından deniz çöpleriyle etkin mücadele sağlamak amacıyla, "Sıfır Atık Mavi Hareketi" kapsamında başlatılan "Deniz Çöpleri İl Eylem Planları" çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yurt genelindeki kıyılardan Haziran 2019-Ekim 2022 arasında yaklaşık 180 bin ton atık toplandığı aktarılan açıklamada, "Ülke genelindeki deniz yüzeyi, deniz dibi ve kıyılarındaki temizleme çalışmalarında toplanan 180 bin ton atığın 135 bin tonu plastik çıktı." bilgisi verildi.

Muğla genelinde denizlerin sürekli temiz tutulmasına ilişkin yapılan çalışmalara destek amacıyla 2 adet deniz süpürgesinin Marmaris ve Fethiye koylarında görevlendirildiği anlatılan açıklamada, "Deniz süpürgesi ile 2,5 ayda, Marmaris ve Fethiye koylarındaki deniz yüzeyinden toplam 13 bin 121 kilogram deniz çöpü toplandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Deniz Çöpleri İl Eylem Planı'na ilişkin hazırlanacak faaliyet raporunun her yıl vali imzası ile Bakanlığa sunulduğu hatırlatılarak, böylece ilde gerçekleştirilen faaliyetlerin ve önlemlerin etkinliğinin yakından takip edilebildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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