Sıfır Atık Parkı kuruluyor

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla, toplanan tüm atık çeşitlerinden içinde, maketler, çocuklar için oyun aletleri, tırmanma duvarı, çim saha bulunduğu Sıfır Atık Parkı yapıyor.

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi, Gölbaşı Belediyesi’nde farklı uygulamalarla devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla Sıfır Atık Parkı yapıyor.

ÇEVRESEL MESAJLAR İÇERİYOR

Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor. Gölbaşı Belediyesi Spor Kompleksi alanında bulunan çim sahalardan çıkan atıklar geri dönüştürülerek Sıfır Atık Parkı’nda çim zeminli futbol sahası olarak hazırlanıyor. Sıfır Atık Parkı’nda çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için parkta yapılacak olan Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek.

ATIK KUTULARI YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gölbaşı Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, belediye ana hizmet binası, temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri hizmet birimleri içerisinde personelin kolay ulaşabileceği yerlere 6‘lı (metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüşemeyen atıklar) atık kutuları yerleştirilmişti. Koridorlardan toplanan atıkların biriktirilmesi için ise ana hizmet binasında geçici atık getirme merkezi oluşturulmuştu.

GELECEK NESİLE TEMİZ BİR DÜNYA

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin hassas olması gerekiyor. Yaptığımız projelerle belediye olarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.” dedi.

