  • BIST 3.146,89
  • Altın 989.578
  • Dolar 18.5004
  • Euro 18.1673
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Sıfır Atık Parkı kuruluyor

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla, toplanan tüm atık çeşitlerinden içinde, maketler, çocuklar için oyun aletleri, tırmanma duvarı, çim saha bulunduğu Sıfır Atık Parkı yapıyor.
Sıfır Atık Parkı kuruluyor

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır Atık’ projesi, Gölbaşı Belediyesi’nde farklı uygulamalarla devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre farkındalığını artırmak için tamamen kendi imkânlarıyla Sıfır Atık Parkı yapıyor.

ÇEVRESEL MESAJLAR İÇERİYOR 

 Sıfır Atık Parkı için hazırlanan uçak, fincan, kayık gibi maketler aynı zamanda iklim krizi, su ve kuraklık ile ilgili mesajlar içeriyor. Gölbaşı Belediyesi Spor Kompleksi alanında bulunan çim sahalardan çıkan atıklar geri dönüştürülerek Sıfır Atık Parkı’nda çim zeminli futbol sahası olarak hazırlanıyor. Sıfır Atık Parkı’nda çocuklara çevre farkındalığı kazandırmak için parkta yapılacak olan Sıfır Atık Eğitim Merkezi’nde ise bilgi yarışmaları ve oyunlar düzenlenecek.

ATIK KUTULARI YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gölbaşı Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında, belediye ana hizmet binası, temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri hizmet birimleri içerisinde personelin kolay ulaşabileceği yerlere 6‘lı (metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüşemeyen atıklar) atık kutuları yerleştirilmişti. Koridorlardan toplanan atıkların biriktirilmesi için ise ana hizmet binasında geçici atık getirme merkezi oluşturulmuştu.

GELECEK NESİLE TEMİZ BİR DÜNYA 

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin hassas olması gerekiyor. Yaptığımız projelerle belediye olarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz.” dedi. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni bir Anadolu Lisesi açıldı30 Eylül 2022 Cuma 00:23
  • TDV'den öğrenciye kırtasiye desteği29 Eylül 2022 Perşembe 03:09
  • Sincan tertemiz29 Eylül 2022 Perşembe 03:07
  • Bostandan Huzurevi’ne Turşu29 Eylül 2022 Perşembe 03:03
  • Endemik Vadi’de ister gez ister spor yap29 Eylül 2022 Perşembe 02:05
  • Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’ne Başvurular Devam Ediyor29 Eylül 2022 Perşembe 02:01
  • Lavantalar hasat edildi29 Eylül 2022 Perşembe 01:59
  • Belediyede hizmet içi eğitim gerçekleştirildi29 Eylül 2022 Perşembe 01:47
  • Gölbaşı’nda çevre temizliği yapıldı29 Eylül 2022 Perşembe 01:34
  • Öğrenci ve yakınlarına çay-çorba29 Eylül 2022 Perşembe 01:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti