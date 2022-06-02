Sıfır Atık Projesiyle atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sıfır Atık Projesi ile atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı, 3 milyon ton sera gazı salınımını önlendi ve 265 milyon ağaç kurtarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çevre projelerinin sayısının her geçen gün daha da artırıldığı belirtildi.

Resmi Gazete'nin 21 Mayıs 2022 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Türkiye Çevre Haftası" konulu genelgeyle 1972'den bu yana "Dünya Çevre Günü" olarak kutlanan 5 Haziran'ın da içinde bulunduğu haftanın Türkiye'de artık her yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacağı aktarıldı.

Bakanlığın bu yılki temasını "Sıfır Atık" olarak belirlediği Türkiye Çevre Haftası'nın 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutlandığı ve "çevre ile doğa" konusunda farkındalığın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Bakanlığın yürüttüğü çevre projeleri arasında yer alan Sıfır Atık ile 265 milyon ağacın kurtarıldığı, sıfır atık yönetim sistemini uygulamaya başlayan kurum, kuruluş ve işletme sayısının 140 bine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranının 2020'de yüzde 22,4, 2021'de ise yüzde 25'e yükseltildiği, 2023 yılı hedefinin ise yüzde 35 olarak belirlendiği bildirildi.

Proje sayesinde 16,5 milyon ton kağıt/karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 400 bin ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığı ifade edilen açıklamada, atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandığı, 3 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği ve 265 milyon ağacın kurtarıldığı kaydedildi.

Deniz çöpleriyle mücadele

Deniz çöpleriyle mücadelede tüm kıyı illerinde il eylem planları hazırlanarak, 2020'de hayata geçirildiği Sıfır Atık Mavi hareketi ve deniz çöpleri il eylem planları sayesinde 2022 yılı itibarıyla yaklaşık 134 bin ton deniz çöpünün toplanarak bertaraf tesislerine gönderildiği belirtildi.

Plastik poşet kullanımının 3 yılda yüzde 65 azaldığı ve 550 bin ton plastik atığın oluşumunun engellendiği, yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf edildiği ve 22 bin 746 ton sera gazının salınımının önüne geçildiği aktarıldı.

TOKİ eliyle 70 milyon 308 bin 842 metrekarelik toplam alanda 446 adet millet bahçesi çalışması yürüten Bakanlığın, 128 millet bahçesini tamamladığı, 2 milyon 898 bin 590 metrekarelik toplam alanda 30 millet bahçesini açılışa hazır hale getirdiği kaydedildi. 2023'de 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesinin hedeflendiği kaydedildi.

Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısında dünya 3.'sü

Türkiye'de 2002'de 140, 2018'de 459 olan mavi bayraklı plaj sayısının 2022'de 531'e ulaştığı, dünyada en çok kabul gören eko etiket olan ve 50'den fazla ülkede uygulanan "Mavi Bayrak” uygulamasında Türkiye'nin üçüncü sırada olduğu bildirildi.

Salda Gölü'nün, 2019'da mart ayında Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi ilan edilerek koruma altına alındığı, Türkiye'nin korunan alan büyüklüğü yüzölçümünün yüzde 9,6'dan yüzde 11,9'a çıkarıldığı kaydedildi.

Salda Gölü ve havzasını korumak için yürütülen Atıksu Arıtma Tesisi projelendirme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Bakanlığın 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri hedefinin olduğu ifade edildi.

160 kilometresi millet bahçeleri içerisinde olmak üzere, 187 kilometre yeşil yürüyüş yolu yapımının tamamlandığı, 89 kilometrelik projenin yapımının devam ettiği belirtildi.

Çevre Dostu Sokak projeleri

Çevre Dostu Sokak projelerine hibe desteği verildiği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede 7 bin 130 metre çevre dostu sokak yapımının tamamlandığı, 1917 metrelik projenin yapımın ise devam ettiği kaydedildi.

2021 yılı sonu itibarıyla 66 ilin gürültü haritasının çıkarıldığı, İstanbul'da 9 bin 837 metrekare gürültü bariyerinin yapımının tamamlandığı, Türkiye genelinde 49 bin 782 metrekare gürültü bariyeri için proje çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Trafik gürültülerini hapseden gürültü bariyerlerinin 2023'e kadar 60 bin metrekareye ulaştırılacağı belirtildi.

Kentsel dönüşüm

Türkiye'de 3 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığı, 350 bin dönüşüm ve sosyal konutun inşasının sürdüğü aktarılan açıklamada, her yıl 300 bin konut olmak üzere, acil dönüşmesi gereken 1,3 milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içinde bitirilmesinin planlandığı bildirildi.

Bugüne kadar, İstanbul'da tam 300 bin konutun dönüşümünün tamamlandığı, 39 ilçede, 140 bin konutun dönüşümüne hızla devam edildiği kaydedildi.

45 ilde 80 tarihi kent merkezinde devam eden proje ve sokak güzelleştirme çalışmalarının 2023 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'nin ilk iklim değişikliği platformu olan İklim Portalı kurulması çalışmalarının devam ettiği, portalın, 2022'de lansmanı yapıldıktan sonra yayına gireceği kaydedildi.

Web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri ve bilgi teknolojilerini kullanan Hava Emisyon Yönetim Portalı (HEY Portalı) aracılılığıyla stratejik bölgesel hava kalitesi haritaları hazırlandığı, 2002'de 8 olan Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu sayısının 360'a çıkarıldığı ifade edildi.

7 gün 24 saat Atık Su Takibi

Sürekli Atık Su İzleme Sistemleri (SAİS) istasyonlarıyla Türkiye genelinde 428 atık su arıtma tesisinden deşarj edilen atık suların 7/24 çevrimiçi takip edildiği ve sonuçların Sürekli İzleme Merkezi'ne (SİM) anlık olarak iletildiği aktarılan açıklamada, "2002 yılında 145 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 35'ine atık su arıtma hizmeti verilirken, 2021 yılı sonu itibarıyla tesis sayısı 1176'ya çıkarılarak hizmet oranı yüzde 89'a yükseltilmiş durumda. Yüzde 100 hedefi için belirlenen tarih ise 2023." bilgisine yer verildi.

Çevre denetimi

2022'nin 4,5 ayında 23 bin 458 çevre denetimi gerçekleştiren Bakanlığın, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 1300 tesise toplam 143 milyon 623 bin 141 lira idari para cezası uyguladığı, 109 tesisin faaliyeti için durdurma verdiği kaydedildi.

2022 itibarıyla 323 adet kıyı tesisinde gemilere atık alım hizmeti verildiği, 50 adet lisanslı atık alma gemisi ile gemilerden atık alımı yapıldığı aktarılan açıklamada, atık yağ rafinasyon tesislerince atık yağlar geri kazanılarak Türk standartlarında baz yağ elde edildiği kaydedildi.

TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda, Türkiye'de deniz konusunda faaliyet gösteren başlıca enstitü ve üniversitelerin katılımıyla Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ) ile 2014'ten itibaren 423 noktada deniz izleme çalışmaları yürütüldüğü, Özel Çevre Koruma ilan edilen körfez ve göllerde, kentleşme ve turizm baskısı sonucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi ve rehabilitasyonu için dip çamuru temizliği çalışmaları olduğu kaydedildi.