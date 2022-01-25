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Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında hayatını kaybetti

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iddiaya göre elindeki sigarayla uykuyakalan Hayri Sezen (54), çıkan yangında hayatını kaybetti.
Sigara içerken uyuyakalınca çıkan yangında hayatını kaybetti

Yangın, saat 15.30 sıralarında Gülbahçe Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde çıktı. İddiaya göre Hayri Sezen, uzandığı kanepe üzerinde elindeki sigarayla uyuyakaldı. Elindeki sigara izmaritinin düşmesi sonucu çıkan yangında alevler bir anda bütün evi sardı. Alevleri fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren itfaiye erleri sezen'i, vucudunun bir bölümü kısmen yanmış halde sobanın yanında buldu. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Hayri Sezen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada evde çok sayıda boş içki şişesi olduğu görüldü. Sezen'in cenazesi, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

'GAYRET ETMİŞ ANCAK EVDEN ÇIKAMAMIŞ'

Sezen'in eniştesi Necdet Yamçılar (55), "Gayret etmiş ama evden çıkamamış. Sobanın yanına doğru bir hamle yapmış, fakat tüten dumanda boğulmuş. Bir kısmı da yanmış." dedi. Hayri Sezen'in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de evli olan kızının yanına torununu görmeye gittiği öğrenildi. 

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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