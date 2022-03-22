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"Sigara içme" uyarısına sinirlendi; annesini öldürdü, babası ve kardeşlerini yaraladı

Sancaktepe'de babasının sigara içme uyarısına kızan Reşit Yüksel, annesini öldürdü, babası ile kız kardeşlerini yaraladı.
"Sigara içme" uyarısına sinirlendi; annesini öldürdü, babası ve kardeşlerini yaraladı

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe'de ailesiyle oturan 27 yaşındaki Reşat Yüksel bir süredir ailesi ile sorun yaşıyordu.

Geçtiğimiz Cuma günü iddiaya göre babası evde sigara içmemesi yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen Reşat Yüksel eline aldığı bıçakla aile üyelerine saldırdı.

Annesini öldüren Reşat Yüksel, babasına ve kız kardeşlerine bıçakla saldırdı.

İki kız kardeşini ve babasını yaralayan Reşit Yüksel kaçtı. Baba ve kızları, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Reşit Yüksel polis tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Yüksel tutuklandı. Anne Çiçek Yüksel'in cenazesinin memleketi Mersin'e gönderildiği öğrenildi. Kız kardeşlerin ve Baba Ahmet Yüksel'in tedavisi sürüyor.

"O KIZIN O ANKİ KORKUSUNU ANLATAMAM" 
Ailenin komşusu Ali Osman Tüylü, "Küçük kız bize kaçtı aldık içeriye koruduk onu. O kızın o anki korkusunu anlatamam çıldırmış vaziyetteydi. Kapıyı açtık her taraf kan elinde bıçakla kaçan bir insan var. Onunla biz kapıda karşılaşıyorduk, ketum bir insandı. Sessiz konuşmasını bilmeyen merhabası olmayan biriydi" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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