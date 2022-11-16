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Sıhhiye'de mesai çıkışı hareketliliği

Sıhhiye'de mesai çıkışı hareketliliği
Başkentin en yoğun bölgelerinden biri olan Sıhhiye'de mesai çıkışı hareketliliği gazetemiz kameralarına yansıdı.
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