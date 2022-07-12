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Siirt fıstığı ilk kez İspanya ve İtalya'ya ihraç edilecek

Siirt fıstığının ihracatı yılın ilk 6 ayında 70 tona ulaşırken, İspanya ve İtalya'ya ilk kez satış yapılması için anlaşmalar imzalandı.
Siirt fıstığı ilk kez İspanya ve İtalya'ya ihraç edilecek

Siirt Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 100 binlerce dekarlık alanda yetiştirilen ve bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alan Siirt fıstığının yurt dışında alıcısı her geçen gün artıyor.

İlk ihracatı Almanya'ya gerçekleştirilen ve sonraki dönemde yapılan çalışmalar sayesinde yurt dışı pazarı her geçen yıl artan Siirt fıstığının yeni ülke raflarında da yer alması için gün sayılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2019-2021 yıllarında 120 tonluk ihracat gerçekleştirilirken, aradan geçen sürede Romanya, Belçika, Hollanda ve Çin gibi ülkelere de tonlarca fıstık satışı gerçekleştirildi.

Başta Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere bölgede faaliyet gösteren işletmelere destek amacıyla vakıf tarafından gerçekleştirilen tanıtım çalışmaları ve görüşmeler meyvesini verdi.

Siirt fıstığının bundan önceki ülkelere ek olarak İspanya ve İtalya'ya da ilk kez ihraç edilmesi için gerçekleştirilen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Yeni mahsulün hasat edilip işlenmesi sonrası iki ülkeye kasımda ihracatın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

İsrail ile görüşmeler sürüyor
Açıklamada görüşleri yer alan Siirt Vakfı Başkan Vekili Metin Canpolat, Siirt fıstığının kent için ne kadar önemli olduğundan bahsederek, "yeşil altın" olarak adlandırılan ürünün dünyanın farklı ülkelerinde tanıtılması için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Son olarak İspanya ve İtalya ile ihracat anlaşmalarının imzalandığını, İsrail ile de görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Canpolat, yurt dışı satışı güçlendirmek ve bölge halkına yüksek gelir sağlamak için faaliyetlerine devam edeceklerini aktardı.

Canpolat, yurt dışındaki büyükelçilerin, ticari ataşelerin ve diplomatların bu konuda kendilerine destek verdiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız görüşmeler ve tanıtım çalışmaları dışında bu yıl önemli bir etkinliğe imza atmayı hedefliyoruz. Siirt Vakfı olarak 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Siirt Tanıtım Günleri'nde Siirt fıstığının tanıtımını 35 ülkenin büyükelçisine gerçekleştireceğiz. Ayrıca Siirtli olmayan diğer tüm hemşehrilerimiz ile de bu altın yeşili buluşturacağız."

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