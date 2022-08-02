Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'dan gelen son dakika haberine göre; Siirt'in Pervari ilçesinde Eren Abluka 27 operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, SİHA ve İHA destekli icra edilen Eren Abluka-27 Ooperasyonu'nun sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerin M-16 silahlarına da el konulduğu, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

BAKAN SOYLU: TESLİM OLUN YOKSA SARI TORBA KAÇINILMAZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda: Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN ABLUKA-27 Operasyonu'nda, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, J-SİHA ve P-İHA destekli müşterek operasyonda, Pervari kırsalında 2 terörist, 2 M-16 silahıyla birlikte etkisiz." ifadelerini kullandı.