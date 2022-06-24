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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Arin kod adlı Şükran Alp olduğunu duyurdu.
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, jandarma ve emniyetin İHA ve Hava Kuvvetleri destekli ortak icra ettiği Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu kapsamında, Herekol Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti Herekol bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri kategori"de yer alan Arin kod adlı Şükran Alp olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 31 Mayıs'ta Pervari'nin Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanının yerde kalmadığı ifade edildi.

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