Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan Arin kod adlı Şükran Alp olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, jandarma ve emniyetin İHA ve Hava Kuvvetleri destekli ortak icra ettiği Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu kapsamında, Herekol Dağı bölgesinde tespit edilen 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti Herekol bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle "gri kategori"de yer alan Arin kod adlı Şükran Alp olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 31 Mayıs'ta Pervari'nin Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanının yerde kalmadığı ifade edildi.