  • BIST 2.547,63
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3786
  • Euro 17.5485
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, 2 jandarma personeli yaralandı.
Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesin giderek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pervari Doğan köyü-Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralanıyor." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Tağıl'dan yazın yüksek sıcaklık uyarısı31 Mayıs 2022 Salı 16:03
  • Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı31 Mayıs 2022 Salı 16:02
  • Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı31 Mayıs 2022 Salı 15:42
  • Eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı31 Mayıs 2022 Salı 15:33
  • Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı31 Mayıs 2022 Salı 15:33
  • Aladağ'daki yurt yangını davasının 8 sanığının istinafta görülen duruşmasında karar31 Mayıs 2022 Salı 15:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektronik sigaraya fırsat vermeyeceğiz31 Mayıs 2022 Salı 14:44
  • Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi31 Mayıs 2022 Salı 13:58
  • Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor31 Mayıs 2022 Salı 13:48
  • Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak31 Mayıs 2022 Salı 13:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti