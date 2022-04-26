Siirt'te şiddetli yağış sele neden oldu; karayolu ulaşıma kapandı

SİİRT'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Çaykaya köyü mevkisinde karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince, suyun yönünün değiştirilerek, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, Çaykaya köyü mevkisinde sele dönüştü. Sel nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bazı araçlar yolda mahsur kalırken bazıları da alternatif yol bulmak için geri döndü.

Haber verilmesi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, suyun yönünün değiştirilerek yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı. O anları bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.