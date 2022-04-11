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Silah arkadaşları, 28 yıl sonra şehit çavuşun mezarında buluştu

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 7 silah arkadaşı, 28 yıl önce şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin'in Niğde Altunhisar'daki mezarını ve ailesini ziyaret edip dua etti. 
Silah arkadaşları, 28 yıl sonra şehit çavuşun mezarında buluştu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1994 yılında vatani görevini yaparken terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin'in 7 silah arkadaşı onu unutmadı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 7 silah arkadaşı ve Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, şehidin Yakacak köyündeki mezarını ve ailesini ziyaret etti. Şehidin arkadaşları, ilk önce baba Ahmet ve annesi Cemile Keskin'i evlerinde, ardından şehitlikte Aşir Keskin'in mezarını ziyaret etti. Şehidin mezar ziyaretinde ise duygu dolu anlar yaşandı.

Oğlunun mezar taşına sarılan  anne Cemile Keskin, "Ciğerim yanıyor kuzum. Şehit dağlarına kurban ettiğim kuzum. Şimdi ben ne yapayım ? Aşirim, Aşirim" diyerek ağladı. Şehidin silah arkadaşları da gözyaşı döktü. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Farklı şehirlerden gelen 7 asker arkadaşı arasında yer alan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde oturan Turan Eğilmez, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5. Komando Taburu'nda 1994 yılında Aşir Keskin ile birlikte askerlik yaptıklarını söyledi. Bir araya gelip bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Eğilmez, "Canımızı, ciğerimizi, kardeşimizi ziyaret etmek için buraya geldik. Aşir'imin annesine, babasına evlat olmaya geldik. Allah vatan, bayrak, din, iman, insanlar için şehit olanlara gani gani rahmet eylesin" dedi.

Şehidin ailesi de acılarının ilk gün gibi taze olduğunu söylerken, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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