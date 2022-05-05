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Silahla oynarken kendini yaraladı

KÜTAHYA'da M.Ö. (25), otomobilinde oynadığı silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. M.Ö., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Silahla oynarken kendini yaraladı

Olay, öğleden sonra Andız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö., 16 AGZ 827 plakalı otomobilinde otururken silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla yaralanan M.Ö., ailesini arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen M.Ö.’nün ailesi de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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