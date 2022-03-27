Şile Hamsi Festivali’nde 5 ton hamsi dağıtıldı

Şile Karadenizliler Derneği tarafından 1’inci Şile Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde 5 ton hamsi dağıtımı gerçekleştirildi. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ızgara başına geçerek vatandaşlara hamsi dağıttı.

Festivale, Kaymakam M. Nebi Kaya ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın yanı sıra Sultanbeyli Emniyet Müdürü Uğur Kurak, Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Okan Ayhan ve Şile Müftüsü Metin Akbaş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BU SEZON PALAMUT FESTİVALİ DÜZENLEYECEĞİZ

Başkan Ocaklı, programın açılış konuşmasında hamsi festivalinden sonra önümüzdeki yaz aylarında Şile’de Palamut Festivali düzenleneceği bilgisini verdi. Ocaklı, “Aslında 2 yıldır Palamut Festivali yapmayı planlıyoruz. Ancak sezonda yeterli balık olmadığı için kısmet olmadı. Nasip olursa bu sezon belediye olarak, palamut balığımızın adına yakışır bir festival düzenleyeceğiz” dedi.

FESTİVAL HORON GÖSTERİSİ İLE BAŞLADI

Protokol konuşmalarının ardından Piryoz horon ekibinin yaptığı horon gösterisi ile festival, renkli görüntülere sahne oldu. Horon ekibi ile horon oynayan Belediye Başkanı Ocaklı ve Şile Kaymakamı Kaya’ya vatandaşlar da eşlik etti. Festivalde yöresel sanatçılar Yusuf Saral, Zeki Uçkan ve İslam Yıldız da sahne aldı.