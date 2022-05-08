Şile’de 8’inci Şakayık Şenliği düzenlendi

Şile Belediyesi ve Şile Çevre Gönüllüleri Derneği iş birliğiyle Sarıkavak köyünde 8’inci Şakayık Şenliği düzenlendi.

Pandemi nedeniyle iki yıl yapılamayan şenliğe Şile Belediye Başkaanı İlhan Ocaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Şile Çevre Gönüllüleri Başkanı Nabi Evren, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlik kapsamında köy meydanında kurulan stantlarda çok sayıda yöresel ürün satıldı.

BU ÇİÇEĞİ KOPARMANIN CEZASI 120 BİN TL….

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı şenlik kapsamında yaptığı konuşmada, “Şilemizin kültürel ve tarihi değerlerini korumak, yaşatmak için hep birlikte çalışacağız. Şakayık bahçelerine sahip çıkarak turizme destek olacağız. Bu güzellikleri Çevre Gönüllüleri Derneğimiz, Nabi Evren abimiz önderliğinde zor şartlar altında gün yüzüne çıkardılar. Belediye olarak bizler bir önceki şenliğe dahil olduk ama zorunlu pandemi süreci nedeniyle ara verdik. Allah nasip etti ve 8.Şile Şakayık Şenliğinde hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin güzelliklerini turizme kazandırma yönündeki çalışmalara her zaman hazırız. Böylesine doğal güzelliğin İlçemizde sadece tek bölgede Sarıkavak mahallemizde olması muhteşem bir olay hatta şans. Böyle değerleri yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tüm vatandaşları şakayık bahçesini görmeye davet ediyorum. Ancak özellikle belirtmek isterim ki ne bu çiçeğin kopartmanın cezası 120.bin lira …Çünkü bu çiçek koparıldıktan sonra hiçbir yerde tutma şansı yok. Bu doğal güzellikleri yerinde görün, yaşayın ve bölge insanımızın doğal ürünlerle yaptıkları doğal tatları yerinde tadın. Şile'de 8.'sini kutladığımız Şakayık Şenliği'nin yanı sıra, yine değerli bir bitki olan kum zambağı için de ayrıca palamut için de bir şenlik düzenlemeyi düşünüyoruz” dedi.

Doğal güzellikleri korumanın vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen Ocaklı, “780 kilometrekarelik Şilemizin yüzde 80'i ormanlardan oluşuyor. Bu değerlerimizi korumak, köylülerimizin birlikte yaşadığı bu güzellikleri korumak, yurttaşlarımız kadar bizim de görevimiz. Biz her şeyin en iyisini bilen değiliz, ama bilenlerle de istişare etmeyi bilen yöneticileriz. Pandemi döneminde dışarı çıkamadığımız için doğanın daha da yeşillendiğini gördük, bu da bize anlamlı geldi. 21 Mayıs'ta da gelenekselleştirmek istediğimiz çocuklara yönelik bir etkinliğimiz olacak, orada da birlikte olmamızı diliyorum” diye konuştu.

ANADOLU YAKASINDA SADECE ŞİLE’DE

Şakayık çiçeğinin yalnızca Şile Sarıkavak köyünde yetiştiğini söyleyen Çevre Gönüllüleri Dernek Başkanı Nabi Evren, “Bölgede şakayık çiçeğinin yanı sıra kültürel birçok değer var. Tarihi kale, değirmen vadisi, tarihi evler ve saymakla bitmeyecek birçok değer bu bölgede yer alıyor” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi. Yöresel köy tatlarının sergilendiği yarışmada ilk üçe giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikler kapsamında köy meydanına sahne kuruldu.