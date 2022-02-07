  • BIST 1.997,58
  • Altın 789.75862
  • Dolar 13.587
  • Euro 15.5327
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 2 °C
»

Şile'de restoranda olay çıkardı, silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı

ŞİLE'de Gökhan G. isimli şüpheli restoranda silahını göstererek olay çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan polisin, silahını almak istemesi üzerine yaşananları cep telefonu kamerasına kaydettiren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Şile'de restoranda olay çıkardı, silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı

Şile’de dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan iş adamı Gökhan G. silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı. Durum polise bildirildi. Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan G.'nin silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Görüntülerde kameraya bir süre konuşan şüphelinin daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü görülüyor. 

Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan G. hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Düzce'de dere içinde ceset bulundu07 Şubat 2022 Pazartesi 18:28
  • Tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu07 Şubat 2022 Pazartesi 17:32
  • Uzman çavuş, tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı07 Şubat 2022 Pazartesi 16:36
  • '7 Şubat MİT kumpası' üzerinden 10 yıl geçti07 Şubat 2022 Pazartesi 11:36
  • Uyardıkları kişiyi bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli tutuklandı06 Şubat 2022 Pazar 08:24
  • Ödemiş'te kaçak kazıya 6 tutuklama06 Şubat 2022 Pazar 08:23
  • Şanlıurfa'da uzun namlulu tüfekle taranan otomobildeki 2 kişi öldü06 Şubat 2022 Pazar 08:22
  • Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı06 Şubat 2022 Pazar 08:21
  • Başkent Ankara'da silahlı saldırı06 Şubat 2022 Pazar 08:20
  • Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan gözaltına alındı05 Şubat 2022 Cumartesi 00:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti