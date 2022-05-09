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Silivri'de Mars'ı bulana 10 bin lira ödül

Hazırlattığı afişleri sokaklara asan, broşürleri ise çevredekilere dağıtan Berfin Akbaş, kedisini bulana 10 bin TL para ödülü vereceğini söyledi.
Silivri'de Mars'ı bulana 10 bin lira ödül

Silivri'de yaşayan 20 yaşındaki Berfin Akbaş,  'Mars' isimli çok sevdiği kedisini 1 Mayıs'ta kaybetti.  Büyük üzüntü yaşayan Berfin Akbaş, sokak sokak dolaşarak onu aramaya başladı. Kedisini bulmak için afiş ve broşürler hazırlatan üniversite öğrencisi, kedisini bulana önce 2 bin 500 lira şeklinde ödül belirlerken, bu rakamı daha sonra 10 bin liraya çıkardı. Mars'ı bulmak için umutlarını yitirmeyen Berfin Akbaş, şimdi Silivri sokaklarını karış karış dolaşarak, hazırlattığı broşürleri dağıtıyor.

Mars'ın kendisi için çok özel bir kedi olduğunu belirten Akbaş, "Çok üzgünüm. Bize oğlum daha 6 aylıkken gelmişti. Benim için çok özel bir kedi. Diğer kedilerden korkardım. Onun sayesinde, kedim sayesinde diğer kedileri sevmeye başladım. Benim oğlum, 1 Mayıs Pazar gününden bu yana kayıp. Bugün tam bir hafta oldu. Biz onu çok özledik, çok seviyoruz" dedi. 

Mars'ı hayvanseverlerden sahiplendiğini hatırlatan Berfin Akbaş, "Ön patisinde zaten küçük bir kırık vardı, yanlış kaynamış. Birazcık yan basıyordu. Yine de biz onu sahiplendik, onu biz çok özledik. Umarım bir an önce bulunur. Ben kedimi çok özledim. Her yerde onu arıyorum. Sahile de geldik, burada çok fazla insan var. Onlara kayıp ilanı dağıtarak kedimi aramaya devam ediyorum. Bulana 10 bin TL para ödülü vereceğiz. İlk olarak 2 bin 500 TL ödülle başlamıştık, şimdi ise 10 bin TL yaptık. Kedimi umutla bekliyorum, onu çok özledim. Umarım birileri bulur" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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