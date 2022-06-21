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Silivri'de meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

SİLİVRİ'de TIR, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Silivri'de meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, saat 16.45 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde yaşandı. Bölgede araç yangını nedeniyle yavaşlayan trafikte TIR önündeki hafif ticari araca çarpıp sürükledi. Hafif ticari araç TIR ile önündeki hafriyat kamyonunu arasında ezildi. Hafif ticari araçtaki 5 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kazayla karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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