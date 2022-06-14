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Silopi'de iki aile arasında 18 yıllık husumet barışla son buldu

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde 18 yıl önce 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.
Silopi'de iki aile arasında 18 yıllık husumet barışla son buldu

Silopi’de, 18 yıl önce Bilen ve Değer aileleri arasında çıkan, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra başlayan husumetin sonlanması için bölgenin kanaat önderlerinden Haşim Haşimoğlu 3 ay boyunca 2 tarafla görüşerek barış için girişimlerde bulundu. İki tarafın da aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla, barış için tören düzenlendi. Törene Kaymakam Can Kazım Kuruca, Kaymakam Refiki Kübra Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman, mahalle muhtarları ve din adamları ile her iki ailenin üyeleri katıldı. Tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı törende taraflar karşılıklı dualar ederek ve el sıkışarak 18 yıllık husumete son verdi. 

Kaymakam Can Kazım Kuruca, ilçenin Cudi Dağı eteklerinde olduğunu anımsatarak, "Malumunuz Cudi Dağı Hazreti Nuh’un gemisinin bulunduğu, Hazreti Nuh’un insanlığı yeniden yeşerttiği, yeniden yaşattığı dağ. Bizler Hazreti Nuh’un torunlarıyız. Onun bize mirası olan kardeşlik, birlik, beraberlik düsturuyla bu topraklarda el ele gönül gönüle birlikte yaşıyor, yaşamaya da devam ediyoruz. Bugün burada bunun en güzel örneklerinden biri için bir araya geldik. Bugün burada bunun en güzel tezahürlerinden birini yaşatmak için iki kıymetli ailenin büyükleri bir araya geldi. Geçmişte yaşadığımız menfur olaylar üzerine bir sünger çekip yarına  hep birlikte, gençlere de örnek olacak şekilde el ele yürüyeceğimizi, burada sevgi, saygı bağlarını yeniden yeşertip, yaşatacağımızı göstermek için bir araya geldik. Bunun içinde yıllar içerisinde yılmadan yorulmadan iki aile içerisinde mekik dokuyarak emek veren önemli kanaat önderlerimiz oldu. Haşim beye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her iki aileyi bir araya getirmek için bu kadar büyük gayret sarf ettiği için, ona destek veren, bu süreçte alın teri döken herkesten Allah bin kere razı olsun” dedi.  

Haşim Haşimoğlu Kürtçe yaptığı konuşmasında ailelere seslenerek daha önceden yaşanmış bu tarz vahim olayların bir daha yaşanmaması için gençlere sahip çıkılmasını istedi.

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