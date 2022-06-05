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Sınava polis yetiştirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) sınavına girmek için geldiği okulda kimliğinin yanında olmadığını fark eden Suriye uyruklu Dela Ammuşi'ye polis yardım etti.
Sınava polis yetiştirdi

İslahiye'de, 6 özel eğitim alan öğrenci yedek salonda,1 otizmli öğrenci evde, 1482 öğrenci ise 31 okulda LGS sınavına girdi. Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Suriye uyruklu Ammuşi, kapıdaki polis aramasında kimliğini evde unuttuğunu fark etti. İçeriye alınmayan öğrenci için okulda görevli polislerce ekip talep edildi. Öğrenci, sivil ekip aracıyla evine götürülerek kimliğini alıp sınava yetiştirildi.

Öte yandan öğrencilerin bir kısmı sınava son dakikalarda yetişirken, okulların dışındaki veliler ise çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

Sınava polis yetiştirdi
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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