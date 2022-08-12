Sincan Akşemsettin’de icradan satılık kömürlüklü daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Akşemsettin Mahallesi’nde kömürlük eklentili 2+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Sincan Akşemsettin’de icradan satılık kömürlüklü dairenin muhammen bedeli 330 bin Türk Lirası olarak ilan edildi.
Satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
Birinci satış tarihi: 22.09.2022
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