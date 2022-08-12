  • BIST 2.880,80
  • Altın 1032.974
  • Dolar 17.9571
  • Euro 18.4838
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Sincan Akşemsettin’de icradan satılık kömürlüklü daire

Sincan’ın Akşemsettin Mahallesi’nde kömürlük eklentili 2+1 daire icra yoluyla satılıyor. Sincan Akşemsettin’de icradan satılık kömürlüklü dairenin muhammen bedeli 330 bin Türk Lirası olarak ilan edildi.
Sincan Akşemsettin’de icradan satılık kömürlüklü daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Akşemsettin Mahallesi’nde kömürlük eklentili 2+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Sincan Akşemsettin’de icradan satılık kömürlüklü dairenin muhammen bedeli 330 bin Türk Lirası olarak ilan edildi. 

Satış işlemini Ankara Batı İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. 

Birinci satış tarihi: 22.09.2022

İlanın detayları için TIKLAYIN

sincan-aksemsettin-icra-satilik-komurluklu-daire-gazeteilksayfa.jpg

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Lalahan’da mahkemeden satılık müstakil ev10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:55
  • Çankaya Öncebeci’de icradan satılık daire10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:51
  • Çankaya Belediyesi ihale ile içme suyu satın alacak10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:48
  • Hacettepe Üniversitesi özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak09 Ağustos 2022 Salı 11:19
  • Cebeci Polis Şehitliği onarılıyor09 Ağustos 2022 Salı 11:13
  • Nallıhan Belediyesi inşaat ihalesine çıktı09 Ağustos 2022 Salı 11:08
  • Gazi Üniversitesi işçi alımı yapacak08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:27
  • Polatlı Gazi Mahallesi’nde icradan satılık 4+1 konut08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:22
  • Gölbaşı Virancık-Örencik’te icradan satılık daire08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:18
  • İngilizce Öğretmenliği Programı Araştırma Görevlisi alıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 08:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti