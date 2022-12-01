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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Peçenek Mahallesi Konağı’nın temelini attı

Sincan’da 4 mahalle için konak sözü veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Peçenek Mahallesi Konağı’nın da temelini attı. Ercan, Peçenek Mahallesi sakinlerine “hayırlı olsun” derken, konakların geleneği yaşatmadaki önemine de vurgu yaptı.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Peçenek Mahallesi Konağı’nın temelini attı

Sincan’ın kültürel ve sosyal hayatını zenginleştiren konakların sayısı artıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 4 mahalleye konak projesinin üçüncüsünü de hayata geçirdi. İlk temel Yenikayı Mahallesi’nde, ikinci temel Polatlar Mahallesi’nde atıldı. Ercan, son olarak Peçenek Mahallesi sakinlerinin katıldığı bir törenle temel atma gerçekleştirerek Peçenek Mahallesi Konağı’nın yapımını da başlatmış oldu. 

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KARDEŞLİK HUKUKUNUN ARTTIĞI YERLER OLSUN

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan törende yaptığı konuşmada, “Burası sosyalleşmenin, kültürel etkinliklerin ve kardeşlik hukukunun arttığı yerler olsun inşallah. Peçenek Mahallemizin konak temelini atıyoruz ve artık konak hayalini gerçekleştiriyoruz. Konağımız Peçenek Mahallesi sakinlerine hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

661.74 m2’lik inşaat alanına sahip olan Mahalle Konağı’nın içinde Köy Odası, Muhtar Odası, Sedirli Mescit, Çay Ocağı, Yemekhane ve kadınlar için de ayrı Abdesthane ve Mescit yer alacak.
 

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