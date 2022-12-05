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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla kıraathanelere yenileri ekleniyor

2018 yılında ilki açılan ve sayısı 9 olan Millet Kıraathanelerine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla yenileri ekleniyor.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla kıraathanelere yenileri ekleniyor

Gençler Sincan’da bulunan Millet Kıraathanelerini çok sevdi, Başkan Ercan’dan yenilerini istedi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere verdiği sözü tuttu, kıraathane sayısını artırmak için kolları sıvadı.

Sincan’da toplamda 9 millet kıraathanesi bulunuyor. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir kıraathanenin daha temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Ercan Millet kıraathanesi sayısını 12’ye çıkarmayı hedeflediklerinin müjdesini verdi.

İlçede bulunan Millet Kıraathanelerine bir yenisi daha eklenerek Mustafa Kemal Mahallesinde temel atma töreni düzenlendi. Konuşmaların ardından dualarla butona basıldı, yeni millet kıraathanesinin temeli atıldı.  
 

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