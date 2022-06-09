Sincan Belediyesi 13 bin adet çanta alacak

Sincan Belediyesi onbinlerce taşınabilir hoparlör, ekran büyütücü, USB bellek, set kutusu ve çanta alımı yapacak. İhale 28.06.2022 tarihinde belediyenin Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sincan Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü için onbinlerce taşınabilir hoparlör, ekran büyütücü, USB bellek, set kutusu ve çanta alımı yapacak.

Sincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 13 bin adet taşınabilir hoparlör, 13 bin adet ekran büyütücü, 13 bin adet USB bellek, 13 bin adet set kutusu ve 13 bin adet çanta alımı için ihaleye çıktı.

İhale 28.06.2022 tarihinde belediyenin Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. Alınacak olan 5 kalem mal Belediye’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edilecek. İhaleyi kazanan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içinde işe başlanacak.

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