Sincan Belediyesi özel eğitim sınıfı engelleri sanatla aşıyor

Sincan Belediyesi bünyesinde eğitim gören, down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan özel eğitim sınıfı engelleri sanatla aşıyor.

Engelli vatandaşlar için her türlü eğitim ve etkinlik için seferber olan Sincan Belediyesi bünyesinden 10 yıldır faaliyet gösteren Özel Eğitim sınıfı büyük başarılara imza atıyor. Özel eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Umudun Kanatları isimli grup drama, tiyatro ve sema gösterileri yaparak birçok etkinlikte sahne alıyor.

Özel eğitimle ilgili çalışmaları yakından takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Hiçbir şey dünyayı kucaklayacak kadar koca yürekli kardeşlerimize engel değil. Bu kurslarımızda eğitim gören kardeşlerimiz, imkân tanındığında neler başarabileceklerini gözler önüne seriyor. Emek veren bütün eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ENGELLİ RAPOR ORANLARINDA YARI YARIYA DÜŞME GÖRÜLDÜ

Sanatın iyileştirici gücü en somut şekliyle engelli raporlarına yansıyor. Sincan Belediyesi özel eğitim sınıfında bulunan öğrencilerin yapılan faaliyetler ve sanatsal etkinlikler sonrası zaman içerisinde engelli rapor oranlarında düşme görülüyor.

Sincan Belediyesinde sosyal hizmetler kapsamında engelli öğrencilere sema, müzik ve el sanatları eğitimi veren Sosyal Hizmet Uzmanı Ülkü Bayram, engelli öğrencilerin eğitim sürecinde el sanatları, spor faaliyetleri, okuma yazma dersleri, drama etkinlikleri, tiyatro, sahne ve sema gösterileri yaptırdıklarını söyledi.

Ülkü Bayram “10 yıldır sürdürdüğümüz birçok faaliyet ve etkinlikler özel bireylerimizin grup dışındaki hayat standartlarını da büyük ölçüde olumlu yönde geliştirmiştir. Ve özel bireylerimizin engel rapor oranlarının yüzdesini yarı yarıya kadar düşmesini sağlamıştır” dedi.