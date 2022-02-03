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Sincan Belediyesi personeli donmak üzere olan baykuşu kurtardı

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Personelleri Ayaş yolu üzerinde yaralı bir baykuşu donmak üzereyken buldu. Nesli tükenmek üzere olan Kulaklı Orman Baykuşu, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.
Sincan Belediyesi personeli donmak üzere olan baykuşu kurtardı

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri personelleri Ayaş yolu At Deresi mevkiinde yol üzerinde yaralı bir baykuş buldu. Baykuşun hareketsiz durduğunu ve uçamadığını fark eden ekipler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne getirerek nesli tükenmekte olan baykuşun hayatını kurtardı. 

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Sincan Belediyesi Veteriner Hekimler tarafından baykuşun nadir olarak bulunan kulaklı orman baykuşu olduğu ve donmak üzereyken son anda kurtarıldığı belirtildi.

Benekli, çizgili, büyük, dimdik duran ve gece gezen bir tür olma özelliğiyle bilinen Kulaklı Orman Baykuşu ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edildi.

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