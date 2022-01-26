Sincan Belediyesi personellerine hayvan bakımı eğitimi verildi

Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli personeller, uzman köpek eğitmenleri eşliğinde eğitim görüyor.

Doğal ve modern barınma alanları ve serbest dolaşım alanlarının yer aldığı Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımız için her türlü imkân düşünülüyor. Sahipsiz, bakıma muhtaç ve güçten düşmüş canlar için en uygun refah koşullarının oluşturulmasının yanında çalışan personel de sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimler alıyor.

Daha önce köpeklerle doğru iletişim ve temel itaat eğitimi alan personel şimdi de saldırgan sokak hayvanları ve tehlikeli ırkların rehabilitesi için eğitimlere başladı. Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli personeller, 15 gün boyunca alacakları profesyonel eğitimle özellikle tehlikeli ırklara nasıl davranmaları gerektiği, günlük rutinleri ve beden dili kullanarak uysallaştırılması konusunda uzmanlaşacak.

HEDEF SOKAK HAYVANLARI VE VATANDAŞLAR İÇİN KONFORLU YAŞAM

Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli personele eğitim veren eğitmen Rasim Tekin, eğitimlerin hem rehabilitasyon merkezinde hem köpek eğitim alanında hem de saha dışında gerçekleştiğini belirtti.

Rasim Tekin, eğitimdeki amaçlarını ise şöyle özetledi:

“Buradaki amacımız sokak hayvanlarının eğitimi için elimizden gelen ne varsa yardımcı olmak. Hem çalışan arkadaşlarımız hem de köpekleri sahiplenecek ailelerin doğru şekilde iletişime geçmelerini ve konforlu yaşamalarını sağlamak amacımız. 15 gün sürecek eğitimlerimizde hem rehabilitasyon merkezi hem köpek eğitim alanımızda hem de saha dışında çalışan personel arkadaşlarımızla birlikte çalışma içinde olacağız. Okullardaki seminerler, halkla, sokakta yaşayan köpeklerle yapılacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Sincan Belediyesi’nde çalışan personel arkadaşlar bu konuda profesyonel hizmet verecek ve insanlarla köpeklerin doğru iletişim kurmasını sağlayarak ömür boyu konforlu yaşamalarına yardımcı olacak.”