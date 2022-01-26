  • BIST 1.951,17
  • Altın 785.79041
  • Dolar 13.5528
  • Euro 15.2122
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul -2 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -7 °C
»

Sincan Belediyesi personellerine hayvan bakımı eğitimi verildi

Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli personeller, uzman köpek eğitmenleri eşliğinde eğitim görüyor. 
Sincan Belediyesi personellerine hayvan bakımı eğitimi verildi

Doğal ve modern barınma alanları ve serbest dolaşım alanlarının yer aldığı Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımız için her türlü imkân düşünülüyor. Sahipsiz, bakıma muhtaç ve güçten düşmüş canlar için en uygun refah koşullarının oluşturulmasının yanında çalışan personel de sokak hayvanlarıyla ilgili eğitimler alıyor.

3-027.jpeg

Daha önce köpeklerle doğru iletişim ve temel itaat eğitimi alan personel şimdi de saldırgan sokak hayvanları ve tehlikeli ırkların rehabilitesi için eğitimlere başladı. Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli personeller, 15 gün boyunca alacakları profesyonel eğitimle özellikle tehlikeli ırklara nasıl davranmaları gerektiği, günlük rutinleri ve beden dili kullanarak uysallaştırılması konusunda uzmanlaşacak.

1-023.jpeg

HEDEF SOKAK HAYVANLARI VE VATANDAŞLAR İÇİN KONFORLU YAŞAM

Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli personele eğitim veren eğitmen Rasim Tekin, eğitimlerin hem rehabilitasyon merkezinde hem köpek eğitim alanında hem de saha dışında gerçekleştiğini belirtti.

Rasim Tekin, eğitimdeki amaçlarını ise şöyle özetledi:

“Buradaki amacımız sokak hayvanlarının eğitimi için elimizden gelen ne varsa yardımcı olmak. Hem çalışan arkadaşlarımız hem de köpekleri sahiplenecek ailelerin doğru şekilde iletişime geçmelerini ve konforlu yaşamalarını sağlamak amacımız. 15 gün sürecek eğitimlerimizde hem rehabilitasyon merkezi hem köpek eğitim alanımızda hem de saha dışında çalışan personel arkadaşlarımızla birlikte çalışma içinde olacağız. Okullardaki seminerler, halkla, sokakta yaşayan köpeklerle yapılacak çalışmalara öncelik veriyoruz. Sincan Belediyesi’nde çalışan personel arkadaşlar bu konuda profesyonel hizmet verecek ve insanlarla köpeklerin doğru iletişim kurmasını sağlayarak ömür boyu konforlu yaşamalarına yardımcı olacak.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Demirel, vatandaşlara çağrıda bulundu: "vebali hepimizin üzerinedir"26 Ocak 2022 Çarşamba 03:22
  • Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlara yeni iş imkânı sunuyor26 Ocak 2022 Çarşamba 00:25
  • Mamak Belediyesi tarafından kendi personeliyle oluşturulan mehteran takımını ilk oldu26 Ocak 2022 Çarşamba 00:24
  • Kahramankazan Belediyesi’nden yolda kalan sürücülere çorba ikramı26 Ocak 2022 Çarşamba 00:23
  • Sokaktaki can dostlarına dört mevsim yardım26 Ocak 2022 Çarşamba 00:21
  • Başkent Millet Bahçesi, ziyaretçilere kayak keyfi yaşattı26 Ocak 2022 Çarşamba 00:20
  • Ankaralılar, karın tadını kayak yaparak çıkardı25 Ocak 2022 Salı 10:24
  • Peyami Safa Millet Kıraathanesi hizmete açıldı25 Ocak 2022 Salı 04:23
  • ASKİ, sayaçlarda don riskine karşı uyardı25 Ocak 2022 Salı 03:20
  • 250 doğasever Kızılcahamam’da buluştu25 Ocak 2022 Salı 02:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti