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Sincan Belediyesi temizlik araçları 2022 yılına hazır

Sincan Belediyesi, filosunda bulunan temizlik araçlarının bakım ve boyasını da kendisi yapıyor. Ekipler boyası yenilenen ve bakımı yapılan temizlik araçlarıyla yeni yıla girmeye hazır. 
Sincan Belediyesi temizlik araçları 2022 yılına hazır

Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü araç filosunda bulunan 93 temizlik aracının bakım ve boyası Temizlik İşleri Müdürlüğü garajında yine müdürlüğe bağlı ekiplerce yapılarak yenilendi. Araç filosunu güçlendirerek Sincan’ın temizliği için özenli çalışmalar yürüten Sincan Belediyesi, temizlik araçlarının bakım ve boyasını da kendisi yaparak tasarruf sağlıyor. 

YENİLENEN ARAÇLARLA TEMİZLİĞE DEVAM

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Yolları vakumlu süpürge araçları ile süpürüyor, yaya kaldırımları özenle temizleniyor.

Ekipler kent merkezi sınırları içerisindeki çöpleri bertaraf etmenin yanı sıra geri dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp Sincan Belediyesi sıfır atık merkezinde yeniden değerlendiriyor. Boşaltılan konteynerler düzenli olarak ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

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