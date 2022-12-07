Eğitime her alanda destek veren, öğrenci dostu Sincan Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için dijital bir eğitim modülü hazırladı. Modül, 12. Sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin dijital ortamda faydalanabileceği, sürekli ellerinin altında bulunabilecek bir eğitim modülü hazırlattı. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar ortamında kullanılabilecek bu modül ile öğrenciler istedikleri zaman uygulamaya girerek soru çözebilecek.

350 BİNDEN FAZLA SORU ÇÖZÜMÜ

Üniversite sınavına hazırlanan lise 12. Sınıf öğrencilerine dağıtılacak uygulamada bir yandan konu anlatımlı videolar ve kartlar bulunurken bir yandan da 350 binden fazla soru ve çözümü yine videolu anlatımlarla yer alacak. 17 farklı yayınevinden alınan içeriklerle hazırlanan dijital eğitim modülü ile öğrenciler konu bazlı başarı seviyelerini de ölçebilecek. Bu sistem sayesinde her öğrenci kendi seviyesine uygun zorlukta soruları çözme imkanına ulaşabilecek.

UYGULAMA NASIL KULLANILACAK?

Öğrenciler dağıtılacak modüllere cep telefonu, tablet ve bilgisayardan giriş yapılabilecek.

Kendi e-posta adresiyle belirleyecekleri şifrelerle uygulamaya kaydolan öğrenciler, ardından kendilerine verilen kodu, uygulamada “Kurumsal Kullanıcı Kodu” alanına girecek. Ardından da uygulamayı kullanmaya başlayacak.

CANLI DERSLER DE OLACAK

İOS, Android, Huawei OS ve web kullanımına uygun, dijital ortamda kullanılan bu uygulama aynı zamanda çevre dostu bir modül. Canlı dersler, soru çözümleri ve çok daha fazlası ile Sincanlı öğrenciler üniversite sınavına daha rahat hazırlanabilecek.

